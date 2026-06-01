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Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement

Harish, Israël
depuis
$1,14M
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ID: 37132
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Harish

À propos du complexe

PROJET HARISH – PRÉVENTE Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter en avant-première son tout nouveau projet immobilier en prévente dans la ville en plein essor de Harish, un emplacement à très fort potentiel ! Situé au cœur de Harish, proche des écoles, des synagogues et des commerces, ce projet inclura également une galerie commerciale implantée dans le meilleur quartier de la ville. Harish, à seulement 45 minutes de Tel Aviv, 40 minutes de Haïfa et 30 minutes de Kfar Saba et Raanana, est aujourd’hui la ville la plus jeune et la plus prometteuse d’Israël. Nichée au milieu de forêts naturelles et bénéficiant d’un accès direct à l’autoroute, elle compte actuellement 20 000 habitants et atteindra 60 000 d’ici 2026. Le projet en détail : Un complexe moderne de 7 étages, dont la livraison est prévue dans 5 ans. Uniquement des appartements 2 pièces au-dessus de la galerie commerciale : Conditions de paiement ultra avantageuses pour nos premiers clients : 7 % à la signature du contrat 18 % à l’obtention du permis 49 % 6 mois avant à la remise des clés 26% 1 mois avant la remise des clefs Ne ratez pas cette opportunité unique !

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Harish, Israël
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