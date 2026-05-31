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Quartier résidentiel Appartement très spacieux à deux pas du kikar et de la plage

Netanya, Israël
depuis
$852,000
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7
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ID: 37857
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Ussishkin, 19

À propos du complexe

Appartement avec un séjour très spacieux, très clair et vue complètement dégagée. Situé à deux pas du kikar et de la plage. Excellent appartement pour habitation ou pour investissement.

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
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