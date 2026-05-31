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Quartier résidentiel À saisir ! superbe appartement de 4 pièces au-dessus du beth habad francophone !

Hadera, Israël
depuis
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ID: 37702
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera by Rachel Benguigui vous propose une nouvelle exclusivité : un appartement récent de 4 pièces, au centre-ville de Hadera, dans le très recherché projet SOHO ! Caractéristiques : - Un appartement de 4 pièces (3 chambres à coucher) de 107 m² - Au 4ème étage avec ascenseur de Shabbat - Un bel espace de vie donnant sur une mirpeset ensoleillée d'environ 12 m² - Une belle cuisine moderne et design avec de nombreux rangements ouverte sur le salon - Une suite parentale avec sa salle d'eau privée - 2 chambres d'enfants supplémentaires dont une avec mamad - Au total : 2 salles de bains et 2 toilettes - Climatisation, système domotique - En plus : une cave privée - Un parking souterrain ! L'appartement se trouve dans une résidence de très haut standing, avec un espace extérieur privé, un grand lobby luxueux, et une salle de sport équipée ! Et son emplacement ? Idéal ! Au-dessus du Beth Habad francophone, de la boulangerie française "Le Moulin Doré", à quelques minutes à pied du centre commercial Mixx, des ganims, des bus, à environ 10/15 minutes en voiture de la gare de train et du bord de mer. Produit très demandé, à un super prix ! Un excellent produit pour habitation ou investissement locatif ! À saisir rapidement ! Qu'attendez-vous ? Contactez-nous : RE/MAX Hadera, Rachel Benguigui. Licence professionnelle 313736.

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Hadera, Israël
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