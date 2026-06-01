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Quartier résidentiel Appartement luxueux de 4 pièces dans le quartier neve hof - rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$3,38M
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10
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ID: 37000
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

À vendre bien immobilier rare en étage élevé avec sensation d'intimité, espaces ouverts et vue imprenable sur la mer ▪️ 104 m² 4 expositions - depuis la terrasse vue nord-ouest, est ▪️ 40 m² terrasse périphérique ▪️ 12ème étage avec vue dégagée et magnifique ▪️ 4 expositions complètes – est | nord | ouest | sud ▪️ Vue dégagée sur la mer et l'horizon sous tous les angles L'appartement a subi une rénovation complète et soignée de haut niveau, avec un aménagement parfait pour une famille recherchant une vraie qualité de vie. ✔️ Rénovation complète il y a un an ✔️ Chauffage eau au gaz ✔️ Climatisation mini centrale ✔️ Salon spacieux et lumineux avec sortie sur terrasse de rêve ✔️ Cuisine menuiserie sur mesure avec placards en verre ✔️ Suite parentale luxueuse comprenant : dressing + toilettes et douche privés ✔️ Toilettes et douche supplémentaires grandes et spacieuses - marbre coréen dans les salles de bains ✔️ Buanderie séparée ✔️ Chambre avec menuiserie intégrée ✔️ Mamad 14 m² - dimensions exceptionnelles ✔️ 2 places de parking en série ✔️ L'appartement peut être vendu meublé selon négociation Libération rapide ou flexible. Immeuble luxueux et entretenu comprenant : ?️ Salle de sport ? Sauna ? Douches ?️ Hall d'entrée luxueux et ambiance de vrai standing

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

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