Quartier résidentiel Appartement luxueux de 4 pièces dans le quartier neve hof - rishon lezion

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À vendre bien immobilier rare en étage élevé avec sensation d'intimité, espaces ouverts et vue imprenable sur la mer
▪️ 104 m² 4 expositions - depuis la terrasse vue nord-ouest, est
▪️ 40 m² terrasse périphérique
▪️ 12ème étage avec vue dégagée et magnifique
▪️ 4 expositions complètes – est | nord | ouest | sud
▪️ Vue dégagée sur la mer et l'horizon sous tous les angles
L'appartement a subi une rénovation complète et soignée de haut niveau, avec un aménagement parfait pour une famille recherchant une vraie qualité de vie.
✔️ Rénovation complète il y a un an
✔️ Chauffage eau au gaz
✔️ Climatisation mini centrale
✔️ Salon spacieux et lumineux avec sortie sur terrasse de rêve
✔️ Cuisine menuiserie sur mesure avec placards en verre
✔️ Suite parentale luxueuse comprenant : dressing + toilettes et douche privés
✔️ Toilettes et douche supplémentaires grandes et spacieuses - marbre coréen dans les salles de bains
✔️ Buanderie séparée
✔️ Chambre avec menuiserie intégrée
✔️ Mamad 14 m² - dimensions exceptionnelles
✔️ 2 places de parking en série
✔️ L'appartement peut être vendu meublé selon négociation
Libération rapide ou flexible.
Immeuble luxueux et entretenu comprenant : ?️ Salle de sport
? Sauna
? Douches
?️ Hall d'entrée luxueux et ambiance de vrai standing
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Rishon LeZion, Israël
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