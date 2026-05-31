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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne affaire, dans un bel immeuble, en bon etat

Ascalon, Israël
depuis
$543,150
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ID: 37802
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Quartier neve ilan 4 pieces au centre rue elie cohen tres bon etat

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
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