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Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,25M
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2
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ID: 37365
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Eliezer Kaplan, 6 McDonalds

À propos du complexe

Dans le projet BSR Sarona Nouveauté en vente exclusive Superbe appartement 4 pièces avec vue imprenable sur le parc Sarona 103 m² + terrasse ensoleillée de 9 m² 21e étage Orientation sud et est Mamad Parking souterrain Salle de sport de luxe, club résidentiel, système de sécurité et hall d'entrée prestigieux Livraison prévue : fin 2025

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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