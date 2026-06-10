  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netivot
  4. Quartier résidentiel Netivot quartier nofey yoram

Quartier résidentiel Netivot quartier nofey yoram

Netivot, Israël
depuis
$1,59M
10/06/2026
$1,59M
10/06/2026
$537,420
05/06/2026
$550,140
03/06/2026
$559,680
02/06/2026
$564,450
01/06/2026
$566,040
31/05/2026
$564,450
;
3
Laisser une demande
ID: 37160
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Netivot
  • Adresse
    Shivtei Israel

À propos du complexe

Apres le succès des projets Neve sharone et Ramot Yoram , Nofey Yoram le Nouveau Complexe résidentiel sur Netivot qui s inscrit dans la continuité des 2 projets précédents. comprend 3 immeubles de charme de 4 étages et 3 immeubles de 9 étages . Grand choix d appartement du 3 pièces au Penthouse et rez de jardin. parking et cave pour chaque appartement . livraison : 2 ans Échéancier Flexible .

Localisation sur la carte

Netivot, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne affaire, dans un bel immeuble, en bon etat
Ascalon, Israël
depuis
$517,140
Quartier résidentiel Grand 2 pièces dans un immeuble d'exception
Tel-Aviv, Israël
depuis
$912,600
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Ashdod, Israël
depuis
$5,50M
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,38M
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Raanana, Israël
depuis
$4,45M
Vous regardez
Quartier résidentiel Netivot quartier nofey yoram
Netivot, Israël
depuis
$1,59M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Afficher tout Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Raanana, Israël
depuis
$3,70M
Projet HaGalil Raanana Mardochée Khayat vous propose de découvrir Lev Raanana, un projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville. Projet haut de gamme – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vivez dans l'un des quartiers les plus recherchés de Raanana, un emplacement premium, calme et verdoya…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Spécial investisseurs
Quartier résidentiel Spécial investisseurs
Quartier résidentiel Spécial investisseurs
Quartier résidentiel Spécial investisseurs
Quartier résidentiel Spécial investisseurs
Quartier résidentiel Spécial investisseurs
Ascalon, Israël
depuis
$564,460
Quartier Afridar, un 4 pièces en étage bas proche des commerces avec 2 terrasses
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet immeuble boutique rue shenkin - tel aviv
Quartier résidentiel Projet immeuble boutique rue shenkin - tel aviv
Quartier résidentiel Projet immeuble boutique rue shenkin - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,34M
Projet exclusif situé sur l’une des rues les plus prisées de Tel Aviv, combinant charme local et standing moderne. Réalisé par la société Gorel et conçu par Lior Ben Dov Architects, avec un haut niveau d’exigence et de finitions. Caractéristiques clés : Architecture élégante et plans optim…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller