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Quartier résidentiel Superbe cottage !

Tel Mond, Israël
depuis
$4,69M
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ID: 37420
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Village
    Tel Mond
  • Adresse
    HaDekel

À propos du complexe

Au cœur de la banlieue chic entre Netanya et Raanana, central et pastoral. Cottage 5.5 pièces, entièrement rénové ! Grand jardin, calme à l'arrière. Terrain environ 230 m², construit 150 m². Miklat privatif.

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Tel Mond, Israël
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