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Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,95M
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9
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ID: 37367
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Binyamini, 4

À propos du complexe

À vendre en exclusivité, dans le quartier de Nahalat Yitzhak, au 4 rue Binyamini, rue calme et centrale, dans un immeuble bien entretenu, au premier étage, d'une superficie brute d'environ 102 m², appartement de 4 pièces, spacieux et confortable, une douche et 2 WC, eau chaude 24h/24 et 7j/7 et chauffage au sol en hiver, ascenseur accessible, abri dans l'immeuble, et parking partagé pour les résidents.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Épiceries
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