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Quartier résidentiel Jérusalem arnona

Jérusalem, Israël
depuis
$1,74M
01/06/2026
$1,74M
31/05/2026
$1,73M
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3
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ID: 37155
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Derekh Hebron, 99

À propos du complexe

PROJET DE RÉSIDENCE ARNONA - Occupation : 30 avril 2029. Projet résidentiel dans le quartier d'Arnona. Deux immeubles de 22 étages Proche de la rue Ein Guedi et à proximité de la rue Hevron desservie par le tramway. Grand choix d'appartements spacieux de 3 et 5 pièces, ces immeubles comprennent également des mini-penthouses et des penthouses. La résidence comprend un club pour les résidents, une synagogue, une salle de sport, un hall d'entrée élégant et une crèche avec entrée indépendante.

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Jérusalem, Israël
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