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Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jérusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez-de-jardin

Jérusalem, Israël
depuis
$1,60M
01/06/2026
$1,60M
31/05/2026
$1,60M
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ID: 37288
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Mehalkei HaMayim, 21

À propos du complexe

Nouveau projet Katamon Jérusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez-de-jardin Situé dans le quartier de Katamonim, ce projet est composé de 5 immeubles de 34 étages avec salle de sport, synagogues, 5 ascenseurs. Le tramway passera en bas du projet. Livraison décembre 2029 Modalités de paiement Ce projet est accompagné par la Banque Leumi 20% - 80% ou en plusieurs fois 2 pièces de 53 à 69m² avec 9m² de terrasse, à partir du 28ème étage, vue sur le parc côté sud avec une cave mais pas de parking - Prix à partir de 2.400.000 sh 2,5 pièces 69m² et 12m² terrasse Prix : 3.000.000 sh 3 pièces 80m² et 11m² terrasse avec cave et parking, à partir du 22ème étage, exposition : Nord/Ouest Prix à partir de 3.500.000 sh 5 pièces 120m² et 11m² terrasse, avec 2 parkings et une cave, 9ème étage - Prix à partir de 4.500.000 sh 5 pièces 135m², 2 terrasses de 18m² et 12m², 3 salles de bains avec toilettes, 11ème étage – Prix à partir de 5.000.000 sh Ces prix peuvent être sujets à variation et n'incluent pas notre commission d'agence qui est de 2% H.T. Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite, appelez-nous Attention : s'agissant d'un projet en construction, les photos et les plans ne sont publiés qu'à titre indicatif, et ne sont pas contractuels, les appartements ne sont donc pas meublés.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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