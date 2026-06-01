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Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte d'intérieur. luxueux.

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,52M
01/06/2026
$3,52M
31/05/2026
$3,51M
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ID: 37101
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Magnifique appartement situé au 15ème étage. Vue époustouflante sur tout Tel Aviv et sur la mer. Décorateur d'intérieur. Piscine, salle de sport et terrasse au 48ème étage. L'appartement dispose de 2 chambres à coucher plus le mamad transformé en dressing. Salon, coin repas et cuisine dans des teintes douces et agréables. Terrasse de 22 m² avec cuisine extérieure. Parking et cave.

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Tel-Aviv, Israël
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