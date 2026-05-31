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Quartier résidentiel 3 pièces + balcon + parking

Ramat Gan, Israël
depuis
$947,850
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ID: 37735
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Gan
  • Adresse
    Ben Gurion,

À propos du complexe

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Et carré cœur de Ramat Gan 72 m2 + balcon Ascenseur + mamad + parking Super investissement

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Ramat Gan, Israël
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