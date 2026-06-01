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Quartier résidentiel Investissement - herzliya

Herzliya, Israël
depuis
$993,240
01/06/2026
$993,240
31/05/2026
$990,450
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6
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ID: 37110
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya
  • Adresse
    Asher Barash

À propos du complexe

Appartement de 4 pièces proche de l'université de Reichman. Miklat dans l'immeuble. Situé dans une rue très agréable. Parfait pour un premier achat ou pour un investissement. Très demandé en location.

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Herzliya, Israël
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