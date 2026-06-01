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Quartier résidentiel Bel immeuble neuf. proche kikar hamedina

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,95M
01/06/2026
$2,95M
31/05/2026
$2,95M
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ID: 37108
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tashah, 14

À propos du complexe

Immeuble et appartement de 4 pieces neuf. situe au 2eme etage tres lumineux avec une orientation sud ouest. Impasse proche du kikar hamedina

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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