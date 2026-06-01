  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Très belle vue mer

Quartier résidentiel Très belle vue mer

Ascalon, Israël
depuis
$364,900
01/06/2026
$364,900
31/05/2026
$363,875
;
10
Laisser une demande
ID: 37020
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

À propos du complexe

Appartement 2 pièces avec très belle vue mer, à 50 mètres du bord de plage, mamad, parking et cave

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Givatayim, Israël
depuis
$6,45M
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Netivot, Israël
depuis
$1,88M
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park ! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble, au cœur du quartier park !
Hadera, Israël
depuis
$2,25M
Quartier résidentiel 2 piÈces 45m² rue melchett - emplacement idÉal au centre de tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Appartement rénové à deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,96M
Vous regardez
Quartier résidentiel Très belle vue mer
Ascalon, Israël
depuis
$364,900
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Quartier agamim - magnifique penthouse 5 pièces avec grande terrasse
Quartier résidentiel Quartier agamim - magnifique penthouse 5 pièces avec grande terrasse
Quartier résidentiel Quartier agamim - magnifique penthouse 5 pièces avec grande terrasse
Quartier résidentiel Quartier agamim - magnifique penthouse 5 pièces avec grande terrasse
Quartier résidentiel Quartier agamim - magnifique penthouse 5 pièces avec grande terrasse
Quartier résidentiel Quartier agamim - magnifique penthouse 5 pièces avec grande terrasse
Quartier résidentiel Quartier agamim - magnifique penthouse 5 pièces avec grande terrasse
Ascalon, Israël
depuis
$1,01M
Quartier Agamim - Magnifique penthouse 5 pièces avec grande terrasse
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,74M
À vendre – Appartement 3 pièces avec vue mer Tour Frishman Superficie : 91 m² + Terrasse : 12 m² Étage : 11e, orientation nord-est (vue mer) Pièces : • Salon spacieux • Chambre sécurisée (Mamad) • Suite parentale avec salle de bain Salles de bain total : 2 Parking : Oui Cave : 12 m² Dans l…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Ashdod, Israël
depuis
$1,12M
Nous sommes ravis de vous présenter votre futur appartement, situé dans le tout nouveau quartier Shimon Peres à Ashdod. Offres & conditions de paiement exceptionnelles : Appartements 4 pièces    Surface : 122 m² habitables + 14 m² de terrasse   Prix à partir de 3 140 000 ₪ (≈ 785 000 €) App…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller