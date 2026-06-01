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Quartier résidentiel À vendre appartement 4 pièces | ascenseur et parking au tabu | quartier remez à rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,95M
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8
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ID: 37024
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Herzl, 52 Old Central Bus Station

À propos du complexe

À vendre appartement 4 pièces | Ascenseur et parking au tabu | Quartier Remez à Rishon LeZion Appartement 4 pièces d'environ 90 m² 1er étage sur 7 Suite parentale • Ascenseur • Parking au tabu • Grand espace de réception spacieux • 2 toilettes • 2 salles de bains • 3 appartements par étage • 3 orientations : ouest | est | nord • Appartement lumineux, aéré et agréable toute la journée • Climatiseurs plafonniers • Barreaux de sécurité • Immeuble très bien entretenu et soigné ! • Mamad aménagé • Libre immédiatement – clés au bureau • Convient pour résidence principale et investissement • Véritable opportunité dans un quartier recherché proche des sorties, centre commercial Azrieli Rishon, rue Rothschild et des meilleures écoles de la ville !

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Rishon LeZion, Israël
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Rishon LeZion, Israël
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