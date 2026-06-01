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Quartier résidentiel 3 pièces + terrasse, ascenseur + parking, immeuble neuf

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
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ID: 37467
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Arlosoroff, 15 15 minutes

À propos du complexe

Immeuble moderne de standing avec ascenseur et parking privatif. 3 pièces avec grand living, stores électriques aux fenêtres. Très lumineux, balcon avec vue dégagée. Belle hauteur sous plafond. Loué actuellement en Airbnb.

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Tel-Aviv, Israël
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