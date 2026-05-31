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Quartier résidentiel Appartement à vendre à jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
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Quartier résidentiel Appartement à vendre à jérusalem
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ID: 37708
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Ein Zurim, Jérusalem Résidence située dans la vieille Arnona, quartier calme et arboré. Livraison prévue dans environ 1,5 an Appartements spacieux avec terrasse, disponibles en 2,5 pièces — Très attractif dans un secteur recherché et verdoyant À distance de marche de la future ligne de tramway Immeuble bas (6 étages) avec finitions techniques haut de gamme Garage et cave inclus dans chaque appartement

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Jérusalem, Israël
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Loisirs

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