  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.

Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.

Raanana, Israël
depuis
$1,27M
01/06/2026
$1,27M
31/05/2026
$1,27M
;
6
Laisser une demande
ID: 37111
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Atidim

À propos du complexe

Très bel appartement centre ville Raanana. Rue Bar Ilan. Idéalement placé. Proche de tous les commerces et transports. Très spacieux. 130 m² net. Bénéficie de 2 petites terrasses. Mamad et parking. Entièrement rénové. Investissement.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Herzliya, Israël
depuis
$2,38M
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces spacieux quartier bograshov
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,41M
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Tel-Aviv, Israël
Prix ​​sur demande
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Jérusalem, Israël
depuis
$4,59M
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Raanana, Israël
depuis
$3,75M
Vous regardez
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Raanana, Israël
depuis
$1,27M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel
Quartier résidentiel
Quartier résidentiel
Quartier résidentiel
Quartier résidentiel
Quartier résidentiel
Conseil régional Hof Ashkélon, Israël
depuis
$2,00M
Un beau Rez de jardin 3 pieces quartier Ir Ayaine
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Netanya, Israël
depuis
$3,28M
Projet Smilansky Netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Commercialisation en Pré Vente En plein centre ville de Netanya emplacement très recherché Proche des commences,synagogue,gan et face au parc de Jérusalem …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Quartier résidentiel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Quartier résidentiel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Quartier résidentiel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Quartier résidentiel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Quartier résidentiel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Quartier résidentiel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,96M
Rue très recherchée Résidentiel calme et verdoyant Vue dégagée Beaux volumes 108m² habitable + 28m² de terrasse
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller