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Quartier résidentiel Très bon produit d'investissement ou pied-à-terre

Ascalon, Israël
depuis
$491,280
01/06/2026
$491,280
31/05/2026
$489,900
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9
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ID: 37019
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

À propos du complexe

Excellent produit d'investissement, taux de non occupation 0%. Emplacement central, immeuble récent.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
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