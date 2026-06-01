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Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle

Ascalon, Israël
depuis
$566,040
01/06/2026
$566,040
31/05/2026
$564,450
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ID: 37016
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

À propos du complexe

À la marina, à 1 min de la plage, très belle affaire. Appartement 3 pièces de 60 m² avec terrasse de 12 m² avec une très belle vue mer. Parking souterrain.

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Ascalon, Israël
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