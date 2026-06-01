Quartier résidentiel Projet netanya centre ville

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Projet Sun Garden Netanya
Situation du projet
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya .
Le projet est situé en plein centre ville de netanya plus précisément dans la rue Bellinsson a proximité du kikar a moins de 15 minutes à pied et proche de toit
Caractéristiques du projet
Le projet Sun Garden est construit sur plusieurs dunam
Les prestigieux immeubles résidentielle seront entourée de jardins et de parc de jeux privé à la résidence
Le projet Sun Garden respect toutes les normes écologiques et économiques
Un magnifique lobby d’une belle hauteur d
Celui ci sera décoré et réalisée par un désigner
2 ascenseurs luxueux u rapides et moderne dont un shabbatisue
Le projet est accompagné d’une Garantie
Caractéristiques de l’appartement
Appartement de 4,5 pièces d’une surface de
124m2 plus une terrasse de 16m2
Appartement de 5 pièces d’une surface de
130 m2 plus une terrasse de 24m2
Prestation intérieur très luxueux
Carrelage granit porcelaine 80/80 ou 100/100
Carrelage granit porcelaine dans les chambres ou parquet au choix.
Terrasse choix carrelage, parquet ou teck
Climatisation centralisée dernière génération.
Portes Interieur de haute qualité
Choix de cuisine, parmi les meilleures sociétés du marché,plan de travail en marbre
Carrelage des salles de bains jusqu'au plafond
Toilettes suspendus
Préparation home cinéma
Stores électriques dans toutes la maison
Robinetterie mitigeur de qualité
Appartement vendu avec place de parking
Livraison Mars/Avril 2030
Localisation sur la carte
Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
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Durée du prêt, années
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