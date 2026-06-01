  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Projet netanya centre ville

Quartier résidentiel Projet netanya centre ville

Netanya, Israël
depuis
$3,48M
;
7
Laisser une demande
ID: 37210
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Kaplansky, 7

À propos du complexe

Projet Sun Garden Netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Le projet est situé en plein centre ville de netanya plus précisément dans la rue Bellinsson a proximité du kikar a moins de 15 minutes à pied et proche de toit Caractéristiques du projet Le projet Sun Garden est construit sur plusieurs dunam Les prestigieux immeubles résidentielle seront entourée de jardins et de parc de jeux privé à la résidence Le projet Sun Garden respect toutes les normes écologiques et économiques Un magnifique lobby d’une belle hauteur d Celui ci sera décoré et réalisée par un désigner 2 ascenseurs luxueux u rapides et moderne dont un shabbatisue Le projet est accompagné d’une Garantie Caractéristiques de l’appartement Appartement de 4,5 pièces d’une surface de 124m2 plus une terrasse de 16m2 Appartement de 5 pièces d’une surface de 130 m2 plus une terrasse de 24m2 Prestation intérieur très luxueux Carrelage granit porcelaine 80/80 ou 100/100 Carrelage granit porcelaine dans les chambres ou parquet au choix. Terrasse choix carrelage, parquet ou teck Climatisation centralisée dernière génération. Portes Interieur de haute qualité Choix de cuisine, parmi les meilleures sociétés du marché,plan de travail en marbre Carrelage des salles de bains jusqu'au plafond Toilettes suspendus Préparation home cinéma Stores électriques dans toutes la maison Robinetterie mitigeur de qualité Appartement vendu avec place de parking Livraison Mars/Avril 2030

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces bien situer
Ashdod, Israël
depuis
$1,70M
Quartier résidentiel Maison individuelle/cottage, quartier rishonim, rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$4,34M
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$3,63M
Quartier résidentiel Projet neuf a 200m de la plage - rue hatsfira - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$3,10M
Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya
Netanya, Israël
depuis
$3,05M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Netanya, Israël
depuis
$3,48M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem du 3 au 6 pièces
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem du 3 au 6 pièces
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem du 3 au 6 pièces
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem du 3 au 6 pièces
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem du 3 au 6 pièces
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem du 3 au 6 pièces
Jérusalem, Israël
depuis
$1,05M
Nouveau projet à Kiryat Hayovel, appartements du 3 au 6 pièces, composé de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 étages. Projet neuf livrable décembre 2026. Les espaces publics existants seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs. Un nouveau centre c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Jérusalem, Israël
depuis
$665,720
Situé dans une charmante rue piétonne du centre animé de Jérusalem, cet appartement de 40 mètres carrés avec 1 chambre offre un confort et un charme imbattables. À seulement 10 marches du niveau de la rue et à 20 minutes à pied de la vieille ville et du mur occidental, cet appartement est pa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Afficher tout Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,35M
Exclusivité – Rue Tchernichovsky, Projet Bezalel quartier shenkin Grand appartement 3 pièces, très lumineux Nord / Ouest Environ 87 m² + 9 m² de terrasse (une chambre côté intérieur de l’immeuble) Sécurité 24/7 Salle de sport Parking Cave Possibilité de mobilier complet L’appartement est …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller