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Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,56M
01/06/2026
$2,56M
31/05/2026
$2,56M
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ID: 36933
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

À propos du complexe

À VENDRE – DUPLEX PENTHOUSE 3 PIÈCES À FLORENTIN 109 m² + 63 m² de terrasse 2 chambres 1 salle de bain, 2 toilettes Duplex penthouse Finitions haut de gamme Parking Immeuble neuf Ce magnifique duplex orienté sud-ouest offre un cadre de vie exceptionnel avec un accès direct par ascenseur à l'appartement depuis l'étage supérieur. Vous pouvez accéder à l'appartement depuis les deux niveaux. Étage supérieur : • Cuisine ouverte • Séjour lumineux • Toilettes invités • Grande terrasse de 60 m² Étage inférieur : • 2 chambres confortables • 1 salle de bain moderne • Balcon de 3 m² Quartier Florentin Prix demandé : 7 200 000 ILS Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations et pour organiser une visite.

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Tel-Aviv, Israël
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