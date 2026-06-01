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Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces idéalement placé

Jérusalem, Israël
depuis
$12,000
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9
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ID: 37002
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Tahon

À propos du complexe

Magnifique 5 pièces spacieux disponible à la location, situé à Kiryat Yovel dans une tour neuve (2 ans), étage élevé apportant une luminosité exceptionnelle ainsi qu'une vue panoramique incroyable. Chambre parentale, mamad, climatisation centrale, chauffage au mur. Inclut également 2 parkings et une cave privée. Appartement de qualité, proche des commerces et des bus ainsi qu'à 3 minutes à pied du tramway.

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Jérusalem, Israël
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