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Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces à ashdod, rue yakinton (calaniot)

Ashdod, Israël
depuis
$801,000
01/06/2026
$801,000
31/05/2026
$798,750
;
9
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ID: 37006
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Yakinton

À propos du complexe

À vendre – Appartement 4 pièces à Ashdod, rue Yakinton (Calaniot) Superbe appartement de 122 m² brut (93 m² net) avec balcon de 8,5 m², situé au 6ᵉ étage d’une résidence récente et recherchée (3 ans seulement). Orientation ouest, offrant une belle luminosité l’après-midi Résidence moderne avec 3 ascenseurs, dont un de Shabbat Appartement entièrement climatisé Place de parking incluse Idéalement situé, à proximité immédiate des commerces, des écoles, des transports en commun et de la synagogue. Prix exceptionnel : 2 250 000 ₪ au lieu de 2 400 000 ₪. Une vraie opportunité, parfaite pour un investissement ou pour y vivre au quotidien.

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Ashdod, Israël
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