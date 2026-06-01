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Quartier résidentiel Du 3 pièces au penthouse avec prix de pré-vente et conditions de paiement sans précédent

Netivot, Israël
depuis
$519,760
01/06/2026
$519,760
31/05/2026
$518,300
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10
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ID: 37272
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Netivot
  • Adresse
    Shivtei Israel

À propos du complexe

Programme neuf dans le nouveau quartier de Netivot Conditions de paiement sans précédent 3 ans de construction Sans indexation Nouveau Programme : 15% à la signature 85% avant remise de clés !!! Au cœur du quartier en plein essor de Maalot HaNahal à Netivot, découvrez le nouveau projet résidentiel en commercialisation. Un ensemble d'habitations, réparti sur quatre parcelles dans un environnement harmonieux et verdoyant. Le projet propose des appartements dans un large éventail de configurations : appartements de 3, 4 et 5 pièces, rez-de-jardin, ainsi que de somptueux penthouses, dont certains avec piscine privée. Cave privative pour chaque logement, locaux vélos et poussettes, et espaces communs pensés pour favoriser la vie communautaire. 3 pièces à partir de 1.260.000 NIS !!! 4 pièces à partir de 1.460.000 NIS 5 pièces à partir de 1.630.000 NIS

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Netivot, Israël
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Netivot, Israël
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