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Quartier résidentiel Cottage triplex rare

Jérusalem, Israël
depuis
$1,97M
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ID: 37874
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Peretz Bernshtein, 44

À propos du complexe

Bien rare sur le marché ! Cottage triplex 5 pièces rénové à haut niveau. Terrasse de 26 m² depuis le salon, entièrement souccah, avec vue dégagée et verdoyante. Grand salon lumineux avec coin repas et cuisine semi-américaine. Suite parentale immense de 55 m² avec dressing et salle de bain. Suite invités avec douche, salle de bain supplémentaire, buanderie, climatisation dans chaque pièce, chaudière privée et nombreuses places de parking près de la maison.

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Jérusalem, Israël
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