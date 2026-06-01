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Quartier résidentiel A vendre – fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de tel aviv !

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,34M
01/06/2026
$5,34M
31/05/2026
$5,33M
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9
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ID: 36936
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

A vendre – Fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de Tel Aviv ! 5 pièces 4 chambres (dont une chambre sécurisée) 2 salles de bains 3 toilettes Toit-terrasse privé avec possibilité d’installer un jacuzzi 130 m² intérieur + 20 m² de terrasse + 70 m² de rooftop Pas de parking Prix : 15,000,000 NIS Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations ou une visite en vidéo.

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Tel-Aviv, Israël
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