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Quartier résidentiel Place de parking à louer en centre-ville - agrippas

Jérusalem, Israël
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$195
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Quartier résidentiel Place de parking à louer en centre-ville - agrippas
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ID: 37712
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Place de parking à louer dans un emplacement idéal. Située en plein centre-ville - Rue Agrippas.

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Jérusalem, Israël
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