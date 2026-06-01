  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Superbe appartement de 4 pièces comme neuf en bord de mer de hadera, à givat olga !

Quartier résidentiel Superbe appartement de 4 pièces comme neuf en bord de mer de hadera, à givat olga !

Hadera, Israël
depuis
$2,63M
;
10
Laisser une demande
ID: 37500
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    HaNegev

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité, dans un immeuble neuf de haut standing, sur la rue Mena'hem Begin, un produit exceptionnel, à proximité à pied de la mer ! - Un appartement design de 4 pièces de 107 m², seul à l'étage ! - Étage 7/9, - Un espace de vie ensoleillé, orienté Sud-Ouest, - Une cuisine moderne sur mesure avec son îlot central, - Une belle terrasse de 14 m², avec vue sur mer !!! - Une suite parentale luxueuse avec des placards intégrés et une salle d'eau, - 2 chambres supplémentaires dont une sécurisée, - Au total deux belles salles d'eau et deux toilettes, - Ascenseur, climatisation, - Une cave privée, - 2 places de parking ! - Un superbe lobby. Situé à proximité à pied de la mer, du prestigieux hôtel Jacob's, du village commercial Moul Ha'Hof, des synagogues, de la gare de train et des axes routiers. Il est magnifique ! Une excellente opportunité d'investissement dans un emplacement recherché, surtout vu la prochaine construction de la Tayelet ! Contactez-nous, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence 313736.

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans un immeuble classé
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,68M
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$504,100
Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer immeuble neuf
Bat Yam, Israël
depuis
$1,15M
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place masaryk – grand 2 piÈces de 81 m² – emplacement premium – idÉal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,63M
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$8,20M
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe appartement de 4 pièces comme neuf en bord de mer de hadera, à givat olga !
Hadera, Israël
depuis
$2,63M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – penthouse unique occupant tout un Étage
Quartier résidentiel À vendre – penthouse unique occupant tout un Étage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,57M
À VENDRE – PENTHOUSE UNIQUE OCCUPANT TOUT UN ÉTAGE ? Situé dans une rue calme proche de Shenkin, entre King George et Yohanan HaSandlar 5 pièces 167 m² intérieurs + 97 m² de terrasses sur le toit Immeuble rénové après TAMA 38 Livraison : Octobre 2025 Conception architecturale haut de gamme…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Afficher tout Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Netanya, Israël
depuis
$4,55M
Projet Sun Garden Netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Le projet est situé en plein centre ville de netanya plus précisément dans la rue Bellinsson a proximité du kikar a moins de 15 minutes à pied et proche …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Netanya, Israël
depuis
$3,28M
Projet Smilansky Netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Commercialisation en Pré Vente En plein centre ville de Netanya emplacement très recherché Proche des commences,synagogue,gan et face au parc de Jérusalem …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller