Quartier résidentiel Superbe appartement de 4 pièces comme neuf en bord de mer de hadera, à givat olga !

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RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité, dans un immeuble neuf de haut standing, sur la rue Mena'hem Begin, un produit exceptionnel, à proximité à pied de la mer !
- Un appartement design de 4 pièces de 107 m², seul à l'étage !
- Étage 7/9,
- Un espace de vie ensoleillé, orienté Sud-Ouest,
- Une cuisine moderne sur mesure avec son îlot central,
- Une belle terrasse de 14 m², avec vue sur mer !!!
- Une suite parentale luxueuse avec des placards intégrés et une salle d'eau,
- 2 chambres supplémentaires dont une sécurisée,
- Au total deux belles salles d'eau et deux toilettes,
- Ascenseur, climatisation,
- Une cave privée,
- 2 places de parking !
- Un superbe lobby.
Situé à proximité à pied de la mer, du prestigieux hôtel Jacob's, du village commercial Moul Ha'Hof, des synagogues, de la gare de train et des axes routiers.
Il est magnifique !
Une excellente opportunité d'investissement dans un emplacement recherché, surtout vu la prochaine construction de la Tayelet !
Contactez-nous, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licence 313736.