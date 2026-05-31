  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Rare à jérusalem

Quartier résidentiel Rare à jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,95M
;
13
Laisser une demande
ID: 37875
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Eliyahu Hakim, 28

À propos du complexe

À vendre – Armon Hanatsiv, rue Eliyahou Hakim Charmante maison familiale avec jardin et dépendance Dans le quartier recherché d'Armon Hanatsiv, découvrez cette agréable maison en dou mishpahti d'environ 140 m², répartie sur deux niveaux et offrant un cadre de vie lumineux et fonctionnel. ? Rez-de-chaussée Vaste séjour traversant, cuisine ouverte et moderne, chambre de plain-pied et WC invités ?️ Étage • 3 chambres à coucher (configuration d'origine : 4 chambres), suite parentale avec salle d'eau, salle de bains supplémentaire ? Extérieur • Grand jardin clos, agréable et sans vis-à-vis • Place de parking privative ✨ Atout rare : Une dépendance de 3 pièces, idéale pour location ou espace indépendant. ? Prix demandé : 5,500,000 NIS

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,38M
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
Raanana, Israël
depuis
$1,27M
Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,08M
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,76M
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$5,98M
Vous regardez
Quartier résidentiel Rare à jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,95M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$809,400
Afridar 5 pièces proche de la mer, investissement récent et spacieux
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$4,86M
Le projet MODA est un immeuble boutique de standing de 10 étages, offrant intimité et confort grâce à un nombre limité d’appartements par étage. Appartements de 2 à 5 pièces avec parking, ainsi que penthouses luxueux, adaptés aussi bien aux familles qu’aux investisseurs. PRIX PRESALE pour …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$4,66M
Le projet MODA est un immeuble boutique de standing de 10 étages, offrant intimité et confort grâce à un nombre limité d’appartements par étage. Appartements de 2 à 5 pièces avec parking, ainsi que penthouses luxueux, adaptés aussi bien aux familles qu’aux investisseurs. PRIX PRESALE pour …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller