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Quartier résidentiel À vendre - penthouse neuf avec piscine privÉe À kerem hateimanim, tel-aviv-yafo

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,23M
01/06/2026
$6,23M
31/05/2026
$6,21M
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20
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ID: 36943
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Geula, 17

À propos du complexe

À VENDRE - PENTHOUSE NEUF AVEC PISCINE PRIVÉE À KEREM HATEIMANIM, TEL-AVIV-YAFO 6ᵉ et dernier étage 140 m² habitables 60 m² de balcons 70 m² de terrasse privée sur le toit 30 m² de piscine privée 5 pièces 2 places de parking privées 1 pièce de stockage privée Vues dégagées et ambiance unique À quelques pas de la plage Prix : 17 500 000 NIS Contact : Megane Agence : Premium Real Estate Frais d'agence : 2 % + TVA

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Tel-Aviv, Israël
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