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Quartier résidentiel Meublé proche tram accessibilité complète

Jérusalem, Israël
depuis
$12,500
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7
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ID: 37229
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaRav Nuruk, 3

À propos du complexe

A Kiryat Moché, grand 5 P dans un immeuble calme proche tous transports, établissements, synagogues, parfaitement entretenu, trois balcons, suite parentale, accessibilité complète ace ascenseur de chabbat, parking. L'appartement est meublé, possibilité de location à long terme.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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Loisirs

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