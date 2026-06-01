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Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pièces terrasse vue mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,73M
01/06/2026
$1,73M
31/05/2026
$1,72M
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7
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ID: 36932
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda

À propos du complexe

Magnifique Duplex 3 Pièces avec Terrasse – Bograshov / Ben Yehuda • Duplex 3 pièces • 2 chambres • 2 salles de douche • 5e étage avec ascenseur • 70 m² + 20 m² de terrasse • Vue mer Ben Yehuda / Bograshov Prix : 4,850,000 ₪ Charges de copropriété : 300 ₪ / mois

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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