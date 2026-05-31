  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer

Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,06M
;
9
Laisser une demande
ID: 37858
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda

À propos du complexe

Rue ben Yehuda à deux pas de la rue Frishman, Appartement 2 pièces de 45 m2 Balcon de 7 m2 3 eme étage Ascenseur Mamad A 2 mn à pieds de la plage À l’arrière, orienté ouest et très lumineux Investissement ou petit pied à terre adorable

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Ashdod, Israël
depuis
$1,51M
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans un immeuble classé
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,68M
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,24M
Quartier résidentiel Une villa de rêve au prix d'un appartement à tel aviv !
Hadera, Israël
depuis
$10,00M
Quartier résidentiel Espaces de bureaux givat shaoul
Jérusalem, Israël
depuis
$920,160
Vous regardez
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,06M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$2,65M
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le Luxe au Cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, ce projet immobilier d'exception vous offre l'opportunité de vivre dans une résidence haut de gamme alliant confort et modernité. Composée d'appartements de 2 à 5 pièces, cette nouvelle réalisation est…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces en rez-de-jardin – jardin privatif de 50 m²
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces en rez-de-jardin – jardin privatif de 50 m²
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces en rez-de-jardin – jardin privatif de 50 m²
Bat Yam, Israël
depuis
$923,000
Superbe appartement 2 pièces en rez-de-jardin avec jardin privatif Découvrez ce charmant 2 pièces situé en rez-de-jardin, offrant un intérieur moderne et un jardin privatif de 50 m², parfait pour profiter de l'extérieur et des beaux jours. Caractéristiques : • 55 m² d'espace intérieur • Jar…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble de standing
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble de standing
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble de standing
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble de standing
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble de standing
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble de standing
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble de standing
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,06M
En plein cœur du quartier de Rothschild Petite rue calme proche de Shenkin, Balfour et Mazeh 173 m² + 1 m² terrasse
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller