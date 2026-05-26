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Quartier résidentiel Opportunité à ne pas rater !! acheter un t3 recevez un t4

Jérusalem, Israël
depuis
$2,15M
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6
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ID: 36875
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avraham Stern, 11

À propos du complexe

appartement dans un projet tres avancé de rénovation urbaine , signé et approuvé par la mairie de jerusalem , affaire à saisir pour tout type d'acquereur, loué actuellement rendement locatif immediat , pour plus d infos contactez nous au plus vite !!

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Jérusalem, Israël
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