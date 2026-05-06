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Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$760,500
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12
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ID: 36075
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Vivez en toute sécurité, en toute liberté, dans un cadre chaleureux et élégant. Cette résidence services seniors a été pensée pour celles et ceux qui souhaitent conserver une autonomie totale, tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé, convivial et haut de gamme. Sécurité absolue – Sérénité au quotidien Sécurité 24h/24 et 7j/7 avec gardien permanent Accès contrôlé et environnement résidentiel calme Un cadre rassurant pour vous et vos proches, sans compromis sur votre indépendance Une vraie vie de voisinage, conviviale et chaleureuse Lobby luxueux, lieu de rencontres et d’échanges Synagogue au sein de la résidence, favorisant le lien communautaire Résidence à taille humaine, idéale pour créer des relations tout en respectant l’intimité de chacun Une autonomie totale, chez vous, pour toujours Appartements privés de 2 à 5 pièces, avec balcon ou grande terrasse Bien inscrit au Tabou : vous êtes pleinement propriétaire de votre logement Aucune obligation de services : vous choisissez librement ce dont vous avez besoin, quand vous le souhaitez Des services à la carte, selon vos envies Restaurant Salle de sport Soins médicaux et services d’accompagnement ➡️ Vous restez indépendant, tout en ayant des solutions à portée de main Un emplacement idéal Commerces et facilités à proximité immédiate À seulement 20 minutes du centre de Jérusalem Charges de copropriété réduites, un avantage rare pour une résidence de ce standing La combinaison parfaite entre sécurité, convivialité, confort et liberté. Un lieu de vie pensé pour aujourd’hui, et pour l’avenir.

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Jérusalem, Israël
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