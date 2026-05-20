  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netivot
  4. Quartier résidentiel Projet netivot idéal investisseur

Quartier résidentiel Projet netivot idéal investisseur

Netivot, Israël
depuis
$2,29M
;
9
Laisser une demande
ID: 36835
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Netivot
  • Adresse
    Yitzhak Shamir

À propos du complexe

Projet Netivot Mardochee Khayat vous invite a decouvrir la nouvelle prevente Appartement neufs à Netivot ! Découvrez notre projet exceptionnel situé dans un tout nouveau complexe à Netivot, où le confort et la modernité se rencontrent. Immeuble de 9 étages - Appartements de 4 pièces, d'une superficie de 101 m², plus 15 m² supplémentaires. - Inclus : cave et parking. Immeuble de 5 étages - Appartements de 3 pièces, d'une superficie de 80 m², plus 15 m² supplémentaires. - Inclus : cave et parking. Conditions de vente - Prix fixes et définitifs, sans indexation. - Facilité de paiement : 20% à la réservation et le reste à la remise des clés. - Garantie bancaire incluse. Un quartier en plein essor : Le Negev est en pleine expansion avec des infrastructures en développement, notamment un train reliant Tel Aviv et Jérusalem en moins de 40 minutes. Profitez d'un tout nouveau parc artificiel idéal pour les balades, ainsi que de la construction de nouvelles écoles et d'une synagogue. Venez vivre dans la ville des Tsadikim !

Localisation sur la carte

Netivot, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bel appartement
Ascalon, Israël
depuis
$677,160
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$615,600
Quartier résidentiel Appartement d'exception à l'entrée de tel aviv (ramat gan/givataim)
Givatayim, Israël
depuis
$2,57M
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$4,46M
Quartier résidentiel Baisse de prix !! vous cherchez un appartement avec un balcon ensoleillé, entièrement rénové, au centre-ville de hadera, à un prix exceptionnel ?
Hadera, Israël
depuis
$1,60M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet netivot idéal investisseur
Netivot, Israël
depuis
$2,29M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel
Quartier résidentiel
Quartier résidentiel
Raanana, Israël
depuis
$2,88M
rojet de luxe à Ra’anana, en construction et avec toutes les garanties. Seulement 20 % à payer jusqu’à la livraison. Projet comprenant une piscine, une salle de sport, une salle de cinéma et des boutiques de luxe. Large choix d’appartements et de penthouses à des prix de prévente exceptionne…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 163 m² à vendre dans la tour gan ha'ir sur ben gourion et près de la mer
Quartier résidentiel Superbe 163 m² à vendre dans la tour gan ha'ir sur ben gourion et près de la mer
Quartier résidentiel Superbe 163 m² à vendre dans la tour gan ha'ir sur ben gourion et près de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$11,00M
Nouveauté en vente en exclusivité Hadassah 6 - dans la prestigieuse et recherchée tour Gan Ha'ir Appartement lumineux et bien entretenu d'environ 163 m² Parking souterrain pratique 7e étage Vue dégagée nord-ouest depuis le séjour (salon et cuisine) et est depuis les chambres L'immeuble a bé…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,80M
Immeuble résidentiel moderne de 7.5 étages comprenant 26 appartements avec parking privé. Chaque appartement est équipé d’une climatisation VRF individuelle avec diffusion indépendante dans chaque pièce. Finition haut de gamme avec carrelage en grès cérame, menuiserie aluminium de qualité su…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller