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Quartier résidentiel Penthouse duplex d'exception – rue zrubavel, tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,24M
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ID: 35975
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 45

À propos du complexe

À VENDRE – TEL AVIV, DERRIÈRE L'HÔTEL ROYAL BEACH Emplacement rêvé à deux pas de la mer Découvrez un bien d'exception idéalement situé à quelques mètres du front de mer et du célèbre boulevard Herbert Samuel. Superficie totale : 102 m² habitables + 50 m² de terrasses Ascenseur privatif arrivant directement dans l'appartement Parking privé inclus 3ᵉ étage – 70 m² habitables 3 chambres à coucher dont une pièce sécurisée (mamad) 2 salles de bain + toilettes 2 petites terrasses 4ᵉ étage – 32 m² Grand salon lumineux avec cuisine ouverte Magnifique terrasse de 45 m², idéale pour les réceptions et les moments de détente Un bien rare au cœur du quartier côtier le plus recherché de Tel Aviv, parfait pour une résidence principale ou un pied-à-terre haut de gamme.

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Tel-Aviv, Israël
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