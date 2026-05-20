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Quartier résidentiel Tout le charme de l'ancien

Jérusalem, Israël
depuis
$3,90M
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ID: 36771
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Dina, 8

À propos du complexe

? Appartement à vendre – Quartier Baka, rue Boaz Dans une ruelle pittoresque et calme, à deux pas des cafés et des commodités, en rez de chausse d'une charmante maison arabe , 3 pièces d’une superficie d’environ 90 m², comprenant 2 salles de bains avec wc + 1 wc independant. La propriété dispose d’une entrée privée ainsi que d’une cour de 30 m² à usage exclusif. L’intérieur comporte quelques escaliers, et peut etre modifiable selon les besoins. Un bien rare dans l’un des quartiers les plus recherchés de Jérusalem.

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Jérusalem, Israël
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