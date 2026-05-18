  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Projet netanya centre ville

Quartier résidentiel Projet netanya centre ville

Netanya, Israël
depuis
$3,43M
;
7
Laisser une demande
ID: 36705
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Kaplansky, 7

À propos du complexe

Projet Sun Garden Netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Le projet est situé en plein centre ville de netanya plus précisément dans la rue Bellinsson a proximité du kikar a moins de 15 minutes à pied et proche de toit Caractéristiques du projet Le projet Sun Garden est construit sur plusieurs dunam Les prestigieux immeubles résidentielle seront entourée de jardins et de parc de jeux privé à la résidence Le projet Sun Garden respect toutes les normes écologiques et économiques Un magnifique lobby d’une belle hauteur d Celui ci sera décoré et réalisée par un désigner 2 ascenseurs luxueux u rapides et moderne dont un shabbatisue Le projet est accompagné d’une Garantie Caractéristiques de l’appartement Appartement de 4,5 pièces d’une surface de 124m2 plus une terrasse de 16m2 Appartement de 5 pièces d’une surface de 130 m2 plus une terrasse de 24m2 Prestation intérieur très luxueux Carrelage granit porcelaine 80/80 ou 100/100 Carrelage granit porcelaine dans les chambres ou parquet au choix. Terrasse choix carrelage, parquet ou teck Climatisation centralisée dernière génération. Portes Interieur de haute qualité Choix de cuisine, parmi les meilleures sociétés du marché,plan de travail en marbre Carrelage des salles de bains jusqu'au plafond Toilettes suspendus Préparation home cinéma Stores électriques dans toutes la maison Robinetterie mitigeur de qualité Appartement vendu avec place de parking Livraison Mars/Avril 2030

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | 3 piÈces – rue ben yehuda
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
Quartier résidentiel Appartement à vendre à jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,06M
Quartier résidentiel Opportunité spéciale
Tel-Aviv, Israël
depuis
$752,400
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiryat hayovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$803,700
Quartier résidentiel Très rare. tel aviv jaffa. résidence haut de gamme avec piscine.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,50M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Netanya, Israël
depuis
$3,43M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israël
depuis
$3,99M
LE GÉNÉRAL BAT YAM Tour iconique | Résidentiel très haut de gamme Immeuble : Tour de 41 étages Banque accompagnatrice : Mizrahi Tefahot Livraison prévu Mars 2030 Plage : environ 800 m Accès : tramway à proximité habiter à 15/20 minutes de Tel Aviv Le projet Un programme résidentiel tr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$5,07M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Maison à vendre à jérusalem - talbiye
Quartier résidentiel Maison à vendre à jérusalem - talbiye
Quartier résidentiel Maison à vendre à jérusalem - talbiye
Quartier résidentiel Maison à vendre à jérusalem - talbiye
Quartier résidentiel Maison à vendre à jérusalem - talbiye
Afficher tout Quartier résidentiel Maison à vendre à jérusalem - talbiye
Quartier résidentiel Maison à vendre à jérusalem - talbiye
Jérusalem, Israël
depuis
$15,73M
Maison individuelle au cœur de Jérusalem, située dans un quartier très prestigieux 9 pièces 4 salles de bain 5 toilettes 517 m² Abri sécurisé (mamad) et débarras 310 m² de jardin Hauteurs sous plafond élevées Spacieuse et lumineuse
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller