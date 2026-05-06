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Quartier résidentiel Une exclusivité exceptionnelle : une splendide maison de plain-pied au centre-ville et au calme !

Hadera, Israël
depuis
$1,34M
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ID: 36014
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH Vous rêvez d'une maison avec jardin au calme et à proximité des commodités et du Beth 'Habad ? La voici ! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente en exclusivité un produit rare : - Une maison spacieuse de 5 pièces de 140 m², sur un terrain de 330 m², - Un grand et beau jardin paysager verdoyant, - Un grand salon donnant sur une terrasse ensoleillée exposée Sud-Est, avec une pergola, - Une belle cuisine ouverte et lumineuse, - Une suite parentale luxueuse avec sa salle d'eau privée, comme à l'hôtel ! - Une grande pièce sécurisée (mamad), - Une climatisation dans chaque pièce, - Au total, 2 salles d'eau et 2 toilettes, - Possibilité de faire construire 40 m² supplémentaires sur le toit ! - Pièce supplémentaire dans le jardin, pouvant servir de bureau ou chambre d'invités, - 2 places de parking privées. Cette maison a été entièrement rénovée avec de très beaux matériaux : vous pouvez l'habiter directement ! Un emplacement de choix dans une rue calme et à quelques minutes du centre commercial Mixx, d'un supermarché, des restaurants, des bus et du Beth 'Habad francophone ! Magnifique opportunité ! Contactez-nous : Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Licence professionnelle 313736.

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Hadera, Israël
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