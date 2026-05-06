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Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison familiale de haut standing dans un quartier résidentiel avec piscine ? ne rêvez plus ! cette maison est faite pour vous !

Hadera, Israël
depuis
$5,29M
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7
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ID: 35682
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Golda Meir

À propos du complexe

Nouvelle exclusivité, dans la catégorie « COLLECTION » du Département francophone de RE/MAX Hadera ✨ BZH Vous rêvez d'une maison familiale de haut standing dans un quartier résidentiel avec piscine ? Ne rêvez plus ! Cette maison est faite pour vous ! ✨ Maison de 5 pièces (178 m²) ✨ Sur un terrain d'environ 500 m² (rare !) ✨ Salon majestueux avec une superbe hauteur sous plafond ! ✨ Belle cuisine sur mesure style « Provence » ✨ Espace dédié et lumineux de salle à manger ✨ Suite parentale au rez-de-chaussée avec vue sur piscine ! ✨ À l'étage : 3 chambres supplémentaires dont une pièce sécurisée ✨ Au total : 2 salles d'eau et 3 toilettes ✨ Climatisations individuelles ✨ Grande terrasse extérieure avec pergola ✨ Superbe piscine de 50 m² !! ✨ Plusieurs espaces extérieurs, un magnifique olivier à l'entrée ! ✨ Un grand espace de parking privé ✨ Située dans le quartier de Bialik/Chlomo, proche de la Yeshiva « Knesset Itz'hak » ✨ Emplacement idéal, très recherché : calme, résidentiel, proche du centre-ville, à environ 15 minutes en voiture de la mer ✨ Écoles, jardins d'enfants, synagogues et supermarché à proximité à pied ! ✨ Accès rapide aux routes 4, 2, 6, au train, aux bus… ✨ Tout simplement, une maison de rêve ! BZH, laissez-nous vous aider à réaliser le vôtre ! Pour organiser une visite : Ra'hel Benguigui, Directrice du Département francophone de RE/MAX Hadera. Licence n° 313736

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Hadera, Israël
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