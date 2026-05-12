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Quartier résidentiel Projet neuf hadera

Hadera, Israël
depuis
$1,80M
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ID: 36559
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    David Shimoni

À propos du complexe

HADERA Une nouvelle génération de résidence Un nouveau quartier résidentiel moderne au cœur de Hadera, entre la forêt et la mer Méditerranée. ✔ 13 tours élégantes (16 à 36 étages) ✔ 1 452 appartements haut standing ✔ Parc privé et promenade verte ✔ Commerces et services au pied des immeubles ✔ À deux pas de la gare Hadera Ouest ✔ Accès rapide aux axes 2 et 4 ✔ Proche du futur pôle technologique Energy Park ⸻ Des appartements pour tous les projets • 2 pièces idéales investisseurs • 3, 4 et 5 pièces familiaux • Penthouses avec vue mer ou forêt ⸻ Pourquoi investir à Hadera ? Ville en pleine transformation Emplacement stratégique entre nature et centre du pays Fort potentiel de valorisation

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Hadera, Israël
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