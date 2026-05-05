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Quartier résidentiel Toit privé

Jérusalem, Israël
depuis
$3,13M
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ID: 36514
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Sur la belle et pastorale rue Caspi avec vue panoramique sur la vieille ville. Entrée privée, 2 terrasses succah + toit privé et un ascenseur privé à chaque étage, rénové avec grand potentiel.

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Jérusalem, Israël
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