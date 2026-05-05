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Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !

Ashdod, Israël
depuis
$2,54M
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ID: 36313
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Egoz

À propos du complexe

La pépite !!! Nouveau programme en pré-vente a la Marina a Ashdod, le plus proche de la plage ! Appartements 5 pièces, lofts, rez de jardin avec piscine, penthouse avec piscine. Avantages : ensoleillé, le plus proche des bateaux, de la promenade et de la plage... Prestations de haut standing, matériaux haut de gamme. emplacement unique

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Loisirs

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