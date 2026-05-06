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Quartier résidentiel Résidence boutique d'exception

Jérusalem, Israël
depuis
$1,55M
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ID: 36117
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avital, 15

À propos du complexe

Dans le quartier de Mekor Haim proche Baka à seulement 2 minutes à pied du centre commercial Hadar. À quelques minutes du parc vert et calme de la Mesila, qui mène directement à la pittoresque Moshava Germanit. Au pied de tous les supermarchés et commerces de Talpiot. Tout simplement au centre de toutes les nécessités. Potentiel d'avenir gagnant : le projet se trouve sur le tracé du nouveau tramway (dans la rue HaParsa) permettant un trajet facile et rapide vers le centre-ville. Immeuble boutique de luxe neuf du promoteur de seulement 9 étages avec magnifique lobby, des ascenseurs Shabbat et un parking souterrain. Appartement neuf 4 pièces très spacieux de 111 m2, luminosité garantie toute la journée avec très grand espace salon parfait pour recevoir, et cuisine séparée, plus balcon de 11m2 avec vue dégagée. Cuisine standing du reconnu prestataire Gal, Chambre mamad, master bedroom avec salle de bain attenante, salle de bain invités. Climatisation centrale VRF privée dans chacun des espaces, chauffage au sol avec thermostat privé dans chaque endroit, système maison intelligente, tout simplement les prestations les plus prestigieuses. L'appartement dispose d'une place de parking privée souterraine et cave attenante. Entrée immédiate. Au pied des communautés francophones et de l'école de Pierre Koening.

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Jérusalem, Israël
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