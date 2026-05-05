  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Spacieux

Quartier résidentiel Spacieux

Jérusalem, Israël
depuis
$2,20M
;
4
Laisser une demande
ID: 36516
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Keren HaYesod, 27

À propos du complexe

Quartier Rehavia, emplacement central. 4 pièces 100 mètres carrés, appartement avec beaucoup de potentiel, très spacieux, 4 directions, balcon, soucca et parking.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Villa privée de luxe à vendre – neve hof, rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,53M
Quartier résidentiel Cottage triplex rare
Jérusalem, Israël
depuis
$1,88M
Quartier résidentiel Magnifique 3 piÈces blvd ben gourion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
Quartier résidentiel Un vrai avantage : permis validé et structure déjà en place
Petah Tikva Subdistrict, Israël
depuis
$5,25M
Quartier résidentiel penthouse rare à vendre dans le vieux nord de tel aviv – rehov dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$9,20M
Vous regardez
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$2,20M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Très rare. tel aviv jaffa. résidence haut de gamme avec piscine.
Quartier résidentiel Très rare. tel aviv jaffa. résidence haut de gamme avec piscine.
Quartier résidentiel Très rare. tel aviv jaffa. résidence haut de gamme avec piscine.
Quartier résidentiel Très rare. tel aviv jaffa. résidence haut de gamme avec piscine.
Quartier résidentiel Très rare. tel aviv jaffa. résidence haut de gamme avec piscine.
Quartier résidentiel Très rare. tel aviv jaffa. résidence haut de gamme avec piscine.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Niché au cœur d'une résidence verdoyante avec piscine d'eau de mer, un appartement de 2 pièces avec vue sur mer. Demande à être rafraîchi. La résidence est magnifique juste derrière le port de Jaffa. Piscine d'eau de mer. Spa. Très grande cave. 1 parking. Mamad inclus
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement d'exception !
Quartier résidentiel Appartement d'exception !
Quartier résidentiel Appartement d'exception !
Quartier résidentiel Appartement d'exception !
Quartier résidentiel Appartement d'exception !
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement d'exception !
Quartier résidentiel Appartement d'exception !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,40M
Appartement d'exception dans le quartier Mekor Haim, proche Baka et Emek Refaim Situé au pied du Parc Hamesila, dans un immeuble boutique neuf et haut de gamme (avec lobby élégant, ascenseur de Shabbat et parking souterrain). Appartement de 4 pièces de 93m² plus balcon de 9m² où chaque déta…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,732
Herzog 21 Kiryat Shmuel, début de Rehavia 6e étage Ascenseur Appartement de 3 pièces Salle de bain avec douche Balcon avec vue imprenable Toit privé avec cuisine extérieure, jacuzzi et vue spectaculaire Pièce sécurisée (Mamad) Entièrement meublé Design architectural
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller