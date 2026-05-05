  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel

Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel

Ashdod, Israël
depuis
$2,15M
;
5
Laisser une demande
ID: 36445
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Wilhelm Roentgen, 12

À propos du complexe

Villa indépendante a vendre a Ashdod de 1996 280m2 habitable sur un terrain de 510 m2 avec potentiel énorme pour l'acheteur qui veut faire des travaux et en faire un diamant

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Jérusalem mamilla david village
Jérusalem, Israël
depuis
$4,70M
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,99M
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem du 3 au 6 pièces
Jérusalem, Israël
depuis
$974,792
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,64M
Quartier résidentiel Baka - ramat baka
Jérusalem, Israël
depuis
$1,994
Vous regardez
Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel
Ashdod, Israël
depuis
$2,15M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe cottage !
Quartier résidentiel Superbe cottage !
Quartier résidentiel Superbe cottage !
Quartier résidentiel Superbe cottage !
Quartier résidentiel Superbe cottage !
Quartier résidentiel Superbe cottage !
Quartier résidentiel Superbe cottage !
Tel Mond, Israël
depuis
$4,69M
Au coeur de la banlieue chic de Natanya et de Raanana, central et pastoral, Cottage 5.5 pièces, entièrement rénové! Grand Jardin, calme à l'arrière. Terrain environ 230 m2, construit 150 m2 Miklat privatif
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$3,07M
Le projet MODA est un immeuble boutique de standing de 10 étages, offrant intimité et confort grâce à un nombre limité d’appartements par étage. Appartements de 2 à 5 pièces avec parking, ainsi que penthouses luxueux, adaptés aussi bien aux familles qu’aux investisseurs. PRIX PRESALE pour …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf a harish
Quartier résidentiel Projet neuf a harish
Harish, Israël
depuis
$1,06M
NOUVEAU PROJET EXCEPTIONNEL À HARISH – PRÉVENTE Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter en avant-première son tout nouveau projet immobilier en prévente dans la ville en plein essor de Harish, un emplacement à très fort potentiel ! Situé au cœur de Harish, proche des écoles, des sy…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller